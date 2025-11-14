Синоптик Позднякова: тепло вернется в Москву в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москву в начале следующей недели вернется теплая погода. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Как уточнила синоптик, в понедельник, 17 ноября, возможны небольшие осадки в смешанной фазе. Ночью ожидается до минус 5 градусов, однако днем температура повысится.

"В понедельник в столичном регионе температура уже станет днем положительной, где-то в пределах 2–3 градусов. В последующие дни повышение температуры продолжится. И, как говорится, нас ожидает следующая волна более теплой погоды, также с температурным режимом градуса на 4 выше климатической нормы", – приводит слова Поздняковой Агентство "Москва".

По ее словам, в ночные часы ожидается температура в пределах 0–5 градусов. Днем – 2–7 градусов тепла.

При этом наиболее сильный ветер ожидается в пятницу, 14 ноября, и в ночь на субботу, 15 ноября. Атмосферное давление подрастет, но будет в пределах 5–10 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности на трое суток. Предупреждение будет действовать до 23:00 субботы, 15 ноября.

Ветреная погода сохранится в столице до конца пятницы. Горожанам посоветовали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.

Кроме того, в воскресенье, 16 ноября, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, которые могут перейти в мокрый снег. Ожидаются заморозки и гололедица.