05 ноября, 14:15

Мэр Москвы

Собянин: открылось новое здание школы "Свиблово"

Собянин: открылось новое здание школы "Свиблово"

На северо-востоке Москвы открыли новое здание школы "Свиблово", сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Фасад здания выполнен в современном лаконичном стиле, а его необычная форма обусловлена геометрически сложным участком.

Уникальной особенностью школы стало многоярусное пространство для мероприятий, вмещающее более 300 зрителей. В новое здание перейдут ученики 8–11 классов. В ближайшие годы в районе планируется реконструкция других школьных зданий.

