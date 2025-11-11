Более 700 деревьев высадят на Щелковском шоссе и улицах на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 700 взрослых деревьев высадят на Щелковском шоссе и улицах на востоке Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва", – сказал заммэра Петр Бирюков.

В этом году на Щелковском шоссе и Большой Черкизовской улице специалисты высадят более 600 крупномеров. На Краснопрудной улице появятся 20 деревьев, большая часть из них – липы. Улицы Стромынку и Русаковскую украсят около 80 деревьев. Также на видовых зонах появятся зеленые островки с хвойными растениями.

Отмечается, что деревья очищают воздух, защищают жилые постройки от дорожной пыли и создают тень, поэтому очень важно организовать зону между дорогами и домами.

Деревья подбираются такие, которые легко адаптируются к городским условиям и хорошо вписываются в пространство. Их выращивают в специальных питомниках, где готовят к пересадке. Также специалисты заранее подготавливают для них посадочные ямы с дренажным слоем и плодородным грунтом.

Ранее сообщалось, что около 3 тысяч взрослых деревьев высадят вдоль вылетных магистралей Москвы в осенне-весенний период 2025–2026 годов. Для посадок выбираются липы, клены и вязы. Также на видовых участках магистралей появятся зеленые островки с хвойными растениями, которые создаются с применением технологии геопластики.

