Картина Ива Кляйна продана за 18,4 млн евро на аукционе во Франции

На аукционе Christie’s в Париже была продана монохромная картина французского художника Ива Кляйна California (IKB 71) за 18,4 миллиона евро – около 1,7 миллиарда рублей, сообщает телеканал France 24.

По данным канала, сумма стала рекордной для произведений новатора на мировых торгах.

Работа, созданная в 1961 году, представляет собой полотно размером почти 4 на 2 метра. Поверхность картины украшена мелкой галькой, создающей эффект морского дна, скрытого под синими глубинами. Произведение выполнено в знаменитом запатентованном оттенке художника – International Klein Blue (IKB).

В СМИ отметили, что California была создана незадолго до первого и единственного визита Кляйна в США, где он представлял свои работы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Художник неоднократно подчеркивал, что каждое его монохромное произведение уникально и обладает собственной атмосферой.

Предыдущий аукционный рекорд Кляйна был установлен в 2013 году, когда скульптура из окрашенных в синий цвет губок была продана на Sotheby’s за 22 миллиона долларов.

