Бриллиантовую брошь Наполеона Бонапарта выставят на аукцион в Женеве

Фото: sothebys.com

Уникальную бриллиантовую брошь императора Франции Наполеона I впервые выставят на торги аукционного дома Sotheby’s, сообщает агентство Bloomberg.

Аукцион пройдет 12 ноября в Женеве. Стоимость раритета, по оценке специалистов, составляет от 150 до 250 тысяч долларов США.

Круглая брошь, созданная примерно в 1810 году в одном из ателье Парижа, украшала двууголку императора в особых случаях. В центре ювелирного изделия находится овальный бриллиант весом более 13 карат, окруженный почти сотней алмазов.

Предполагается, что Бонапарт оставил брошь при отступлении после поражения при Ватерлоо. Позже драгоценность принадлежала королю Пруссии Фридриху Вильгельму III и несколько веков хранилась у представителей династии Гогенцоллернов. Последние годы брошь находилась в частных коллекциях.

Ранее стало известно, что коллекционная карточка с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана была продана на аукционе в США за рекордные 2,7 миллиона долларов. Лот купили в ходе закрытых торгов.

