Очередная волна тепла ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Московском регионе в пятницу, 21 ноября, стартует очередная волна тепла. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Синоптик отметил, что столица окажется под влиянием теплого атмосферного фронта с запада.

"Он сохранит погоду облачной и принесет небольшие осадки в смешанной фазе – ночью в виде небольшого снега, днем в виде мокрого снега и дождя. При этом в ночные часы возможна гололедица, а утром и в первой половине дня – гололеды и ледяные дожди", – заявил Леус, добавив, что днем в мегаполисе ожидается плюс 1–3 градуса.

В субботу, 22 ноября, в теплом секторе циклона пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. По прогнозам, воздух погреется до 2–4 градусов тепла, что на 2–3 градуса выше климатической нормы.

Уже в ночь на воскресенье, 23 ноября, пройдет небольшой снег. Сформируется гололедица, а температура понизится до 0 и минус 2 градусов. При этом днем вероятность осадков будет невелика, а показания термометров будут колебаться около нулевой отметки.

"К финалу своей второй декады ноябрь в столице подошел с температурой, опережающей климатическую норму на 4,6 градуса, и если месяц закончился сегодня – он бы стал самым теплым среди всех ноябрей за всю историю наблюдений за погодой", – подчеркнул синоптик.

По его словам, начало следующей недели продолжит в столичном регионе теплую по ноябрьским меркам погоду.

Ранее сообщалось, что сильных снегопадов и похолодания в ближайшие 10 дней не будет в столичном регионе. На этой и в начале следующей недели температура окажется выше нормы примерно на 2 градуса, а 21 и 22 ноября – на 4 градуса.

Вместе с тем на Москву 24 ноября обрушится ледяной дождь. Однако сильного ветра не прогнозируется. Атмосферное давление в предстоящие выходные будет относительно высокое.