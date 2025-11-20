Облачная погода без осадков ожидается в Москве 20 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и без осадков ожидается в Москве 20 ноября. Местами по городу возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в столице будет в пределах от минус 1 до плюс 1 градуса, по области – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью температура в столице может опуститься до минус 3 градусов, а в Подмосковье – до минус 5 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы действует в Москве до 03:00 пятницы, 21 ноября. Аналогичное предупреждение актуально для Московской области.

В России не ожидается аномально холодная зима, однако температура воздуха будет ниже аналогичного периода прошлого года. По словам синоптиков, невозможно дать единую оценку для всей территории России из-за ее огромных размеров. Например, в Якутии может быть минус 40 градусов, а в Москве в этот момент – плюс 9.