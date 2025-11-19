Гололедица сохранится на дорогах в Московском регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ближайшие дни в Москве сохранится гололедица на дорогах, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По словам специалиста, температурный фон будет держаться около нулевой отметки: ночью до 2 градусов ниже нуля, днем до 2 градусов тепла. Погода ожидается облачная с прояснениями. Лишь в пятницу, 21 ноября, местами возможны небольшие осадки.

Ветер будет южных направлений со скоростью около 9 метров в секунду. В предстоящие выходные синоптик не исключил небольшое потепление: днем в субботу, 22 ноября, столбики термометров покажут до 5 градусов тепла.

Однако в ночь на воскресенье, 23 ноября, похолодает – будет от минус 1 до минус 6 градусов, а днем температура составит от минус 2 до плюс 3 градусов с осадками в виде снега с дождем, подчеркнул эксперт.

Ранее москвичей предупредили, что 19 ноября в связи с понижением температуры на автомобиле в город следует выезжать только на зимней резине. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Также стоит заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.