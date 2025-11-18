Московских водителей предупредили о гололедице и ограничениях в движении 19 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в среду, 19 ноября, ожидается гололедица, также возможны локальные ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Водителей призвали пересесть на метро, чтобы сэкономить время в пути. В связи с понижением температуры на автомобиле в город следует выезжать только на зимней резине.

Департамент предупредил, что на интенсивность движения могут повлиять снижение скорости, ремонтные работы и мелкие ДТП.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах. В частности, их попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Также стоит заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Действовать он будет до 03:00 пятницы, 21 ноября. Аналогичное предупреждение актуально для жителей и гостей Московской области.

Во вторник, 18 ноября, в столице был побит рекорд температуры. Воздух прогрелся до 9,5 градуса, отметка продолжила повышаться в течение дня. При этом ночью температура понизится до слабоотрицательных значений.

