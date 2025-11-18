Ограничения сняты на центральных улицах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ограничения сняли на ряде улиц в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Движение открыто на Тверской улице и Новоарбатском мосту. Отмечается, что также снова можно проехать по Боровицкой площади и Кремлевской набережной.

По информации Центра организации дорожного движения (ЦОДД), загруженность столичных дорог идет на спад. Ожидается, что ближе к 21:00 станет свободнее. В настоящий момент движение в Москве оценивается в 6 баллов.

Водители могут столкнуться с затруднениями на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Валовой, на внутренней стороне ТТК в районе Хорошёвской эстакады и на внешней стороне МКАД в районе Волгоградского проспекта.

При этом более свободно можно проехать на Варшавском и Каширском шоссе, а также в районе 100-го километра МКАД.

Ограничения, которые вводились в Москве во вторник, 18 ноября, носили временный характер, водителям рекомендовали пользоваться метро для передвижения по городу либо отложить поездки на автомобиле до 22:00.

Кроме того, автомобилистов призывали пересесть на общественный транспорт из-за дождя.

