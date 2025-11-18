18 ноября, 14:43Транспорт
Движение временно закрыто на проспекте Вернадского
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение временно закрыто на проспекте Вернадского в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Уточняется, что объезд можно совершить по Мичуринскому проспекту.
По данным департамента, в настоящее время также движение закрыто на улице 1905 года, Новоарбатском мосту и на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в сторону области.
"Стройте маршрут заранее", – призвали в Дептрансе.
Ранее в ЦОДД предупреждали о возможных локальных ограничениях движения в Москве 18 ноября. Из-за дождя водителям порекомендовали пересесть на общественный транспорт, что поможет сэкономить время в пути.
Автомобилистов также попросили быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон за рулем. Водителей призвали заранее планировать маршруты.
