Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно закрыто на проспекте Вернадского в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что объезд можно совершить по Мичуринскому проспекту.

По данным департамента, в настоящее время также движение закрыто на улице 1905 года, Новоарбатском мосту и на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в сторону области.

"Стройте маршрут заранее", – призвали в Дептрансе.

Ранее в ЦОДД предупреждали о возможных локальных ограничениях движения в Москве 18 ноября. Из-за дождя водителям порекомендовали пересесть на общественный транспорт, что поможет сэкономить время в пути.

Автомобилистов также попросили быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон за рулем. Водителей призвали заранее планировать маршруты.

