Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 14:43

Транспорт

Движение временно закрыто на проспекте Вернадского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно закрыто на проспекте Вернадского в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Уточняется, что объезд можно совершить по Мичуринскому проспекту.

По данным департамента, в настоящее время также движение закрыто на улице 1905 года, Новоарбатском мосту и на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в сторону области.

"Стройте маршрут заранее", – призвали в Дептрансе.

Ранее в ЦОДД предупреждали о возможных локальных ограничениях движения в Москве 18 ноября. Из-за дождя водителям порекомендовали пересесть на общественный транспорт, что поможет сэкономить время в пути.

Автомобилистов также попросили быть внимательнее на дорогах. Необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон за рулем. Водителей призвали заранее планировать маршруты.

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 ноября

Читайте также


транспортгород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика