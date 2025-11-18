18 ноября, 10:56Транспорт
В центре Москвы сняты перекрытия
Фото: пресс-служба программы "Моя улица"
Ограничения на улицах в центре Москвы сняты, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Перекрытия носили временный характер. Водители не могли проехать по улице 1905 года и Краснопресненской набережной, по Боровицкой площади, Кремлевской набережной и Тверской улице.
В настоящее время для проезда открыты Зубовский бульвар, съезд с Новинского бульвара на улицу Новый Арбат, Пресненская набережная.
Ранее автовладельцам рекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за прогнозируемого дождя в Москве 18 ноября. В ведомстве предупредили о локальных ограничениях из-за непогоды.
На трафик могут повлиять мелкие ДТП или ремонтные работы на дороге. За рулем необходимо быть внимательными и заранее планировать маршрут.