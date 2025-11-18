Несколько улиц перекрыты в центре Москвы

Фото: пресс-служба программы "Моя улица"

В центре Москвы перекрыли несколько улиц. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Ограничения имеют временный характер, уточнили в транспортном ведомстве. Сейчас нельзя проехать по улице 1905 года и Краснопресненской набережной, для объезда которой можно воспользоваться набережной Тараса Шевченко.

Также водители не смогут проехать по Боровицкой площади, Кремлевской набережной и Тверской улице. В качестве альтернативного маршрута для первой и второй дороги рекомендуется воспользоваться Садовым кольцом, для третьей – Большой Никитской улицей.

Вместе с тем запрет распространился на Зубовский бульвар, объехать который можно по Третьему транспортному кольцу (ТТК), на съезд с Новинского бульвара на улицу Новый Арбат, на Пресненскую набережную.

Ранее автовладельцем рекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи с прогнозируемым дождем в Москве 18 ноября. Кроме того, Дептранс предупреждал о локальных ограничениях движения из-за непогоды.

Уточнялось, что на трафик могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. Водителей призвали быть внимательными за рулем и заранее планировать маршрут.

