Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение временно перекрывали на Кутузовском проспекте, в районе дома 5/3, по направлению в сторону центра, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве указали, что сейчас ограничения действуют на Большом Каменном мосту и на Боровицкой площади. Водители могут объехать указанные участки по Садовому кольцу. Автомобилистов призвали планировать маршрут с учетом ограничений.

Ранее сообщалось, что с 27 декабря в Москве будет закрыт для проезда дублер Профсоюзной улицы, съезд с улицы Теплый Стан на Профсоюзную, Новоясеневский проспект и местный проезд.

Ограничения связаны с проведением строительных и ремонтных работ, мероприятий и киносъемок.

