Схема движения временно изменится в нескольких округах Москвы

В нескольких округах Москвы временно изменится схема движения транспорта. С 10 ноября будут перекрыты участки бокового проезда Профсоюзной улицы, Дубнинской улицы, Большого Саввинского переулка, Родниковой улицы, моста Лужники, а также улиц Авиаторов, Молодежной и Дорожной в Троицком и Новомосковском округах.

С 11 ноября закроют участок бокового проезда Хорошевского шоссе, а с 27 декабря перекроют дублер Профсоюзной улицы, съезд с улицы Теплый Стан на Профсоюзную, Новоясеневский проспект и местный проезд. Ограничения связаны с проведением строительных и ремонтных работ, мероприятий и киносъемок.

