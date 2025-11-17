Москвичей призвали выезжать на зимней резине из-за мокрого снега

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

ЦОДД призвал столичных автомобилистов выезжать только на зимней резине, передает пресс-служба Дептранса Москвы.

По прогнозу синоптиков, 17 ноября в городе ожидается мокрый снег, на дорогах может образоваться гололедица.

В центре столицы возможны локальные ограничения движения, в связи с чем департамент рекомендовал горожанам использовать для поездок метро. Кроме того, на движение могут повлиять мелкие аварии и ремонтные работы на дороге.

Автомобилистам необходимо быть внимательными за рулем и планировать маршрут заранее. Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД круглосуточно следят за движением.

В Госавтоинспекции Москвы также рекомендовали водителям контролировать дорожную обстановку, не совершать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию.

"Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость на дорогах, используя яркую одежду и световозвращающие элементы", – добавили в ГАИ.

17 ноября температура воздуха в Москве окажется в пределах от минус 3 до плюс 5 градусов. Прогнозируется облачная погода и осадки в виде снега, переходящего в дождь. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.