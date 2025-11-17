До плюс 5 градусов ожидается в Москве 17 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в понедельник, 17 ноября, составит от минус 3 до плюс 5 градусов, передает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная погода, осадки в виде снега, переходящего в дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 3 до 5 градусов, в некоторых районах тоже возможны осадки в виде снега.

Вместе с тем в регионе будет дуть южный, юго-восточный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 741 миллиметр ртутного столба.

Также в столичном МЧС предупредили, что 17 ноября с 06:00 по 12:00 в городе ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь. Местами возможны налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

В ведомстве просят водителей во время непогоды снизить скорость, увеличить дистанцию с другими машинами и избегать внезапных маневров, а пешеходам рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции.