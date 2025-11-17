В МЧС предупредили о снеге и дожде в Москве утром 17 ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снег, дождь и гололед прогнозируются утром в понедельник, 17 ноября, в Москве. Об этом предупредили столичном МЧС РФ.

По информации синоптиков, в период с 06:00 по 12:00 по московскому времени в столице ожидаются осадки в виде снега, переходящего в дождь. Местами возможны налипание мокрого снега, гололед и гололедица.

В МЧС рекомендовали водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, а пешеходам – обходить стороной шаткие конструкции.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус подтвердил, что в столице 16 ноября наступил первый "зимний" день со среднесуточной температурой воздуха ниже нуля.

По его словам, температура воздуха в городе оказалась в районе от 0 до минус 2 градусов, а по области от 0 до минус 3 градусов. При этом ночью 17 ноября ожидается от 2 до 4 градусов мороза, а уже днем – от 2 до 4 градусов тепла.