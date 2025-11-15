Первый снегопад в столице стал одним из самых поздних в XXI веке

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Первый снег в этом сезоне в Москве стал одним из самых поздних первых снегопадов в XXI веке. Об этом рассказал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, так поздно первый снег выпадал только 15 ноября 2008 года.

Первый снег выпал в Москве в ночь на субботу, 15 ноября. Такая погода будет сохраняться несколько дней.

На фоне выпавшего снега московские городские службы следят за состоянием дорог в городе. Специалисты проводят сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворовых территорий. Цикл работ с противогололедной обработкой повторяется в соответствии с погодной ситуацией. Особое внимание уделяется зонам у станций метро и МЦК, остановок общественного транспорта, железнодорожных станций.