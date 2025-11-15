"Роскосмос" показал снежный циклон над Москвой

Фото: телеграм-канал "Роскосмос"

"Роскосмос" показал съемку распространения циклона, который принес в Москву первый снег. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

Кадры были сделаны спутниками Электро-Л и Арктика-М.

"Ожидается, что за сутки в городе выпадет треть месячной нормы осадков. Спутники "Роскосмоса" наблюдают за прохождением циклона", – говорится в сообщении.

Первый снег выпал в столице в ночь на 15 ноября. Также в некоторых районах фиксировался дождь. Аэропорты столичного региона, несмотря на это, работают в обычном режиме.

Гидрометцентр России предупредил, что в Подмосковье из-за дождя со снегом и возможного обледенения введен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 субботы, 15 ноября. При этом в Москве из-за обледенения объявлен желтый уровень погодной опасности.

На фоне снега Госавтоинспекция Москвы посоветовала автомобилистам, которые не поменяли летнюю резину на зимнюю, не выезжать в город. Также водителей попросили держать дистанцию от впереди следующих транспортных средств, а также соблюдать скоростной режим, в том числе замедляться перед пешеходными переходами.

