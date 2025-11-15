Заморозки начались в столичном регионе

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Заморозки пришли в Москву и область, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Отмечается, что первые заморозки зафиксировали в Подмосковье – в Шаховской. Там столбики термометров опустились до минус 0,8 градуса. В Волоколамске зафиксировали минус 0,6 градуса, а в районе аэропорта Внуково – минус 0,2 градуса.

В Гидрометцентре рассказали, что из-за понижения температуры в Москве и области возможна гололедица на дорогах, поэтому с 15:00 объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать до 09:00 воскресенья, 16 ноября.

Там добавили, что в ночь на воскресенье в Москве температура может опуститься до минус 4–6 градусов, а в Подмосковье – до минус 8. При этом дождь и снег практически закончились, во многих районах столицы и области можно было даже увидеть закат сквозь облака.

Ранее сообщалось, что городские службы Москвы следят за состоянием дорог на фоне выпавшего снега. В городе проводится сплошное механизированное прометание дорог, тротуаров и дворовых территорий. Цикл работ с противогололедной обработкой повторяется в соответствии с погодной ситуацией. Также специалисты уделяют внимание зонам у станций метро и МЦК, остановок общественного транспорта, железнодорожных станций.