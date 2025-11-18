Интервалы движения были увеличены на Киевском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Поезда Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) курсировали с увеличенными интервалами, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Уточняется, что железнодорожные составы ходили со снижением скорости между станциями Латышская и Балабаново. Это было связано с ухудшением погодных условий и падением дерева на опору контактной сети.

По данным МЖД, задерживались в пути пригородные поезда дальних маршрутов в сторону Москвы и Калуги. При этом ЧП не повлияло на движение поездов МЦД-4. Кроме того, на месте инцидента работала бригада энергетиков.

Ранее столичный Дептранс предупреждал москвичей и гостей города о временных перекрытиях движения. Например, нельзя было проехать по проспекту Вернадского, поэтому водителей призвали следовать по Мичуринскому проспекту.

Также движение было закрыто на улице 1905 года, Новоарбатском мосту и на съезде с внешней стороны МКАД на Киевское шоссе в сторону области.

