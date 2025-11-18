Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение временно закрыто на Тверской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Кроме того, ограничения действуют на Боровицкой площади, Кремлевской набережной и Новоарбатском мосту. Водителей призвали быть внимательными.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), на которые ссылается ведомство, средняя скорость автомобильного потока в городе составляет 29 километров в час. Движение оценивается в 6 баллов.

Особая интенсивность отмечается в районе улицы Садовой-Каретной на Садовом Кольце, на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта, а также на ТТК в районе Киевского путепровода.

В вечернее время автомобилистам порекомендовали пользоваться метро либо отложить поездки на машине до 22:00.

ЦОДД накануне предупреждал о возможных локальных ограничениях движения в Москве 18 ноября. Кроме того, из-за сильного дождя водителей призвали пересесть на общественный транспорт, что может помочь сэкономить время в пути.

Автомобилистов просили соблюдать скоростной режим и дистанцию и не отвлекаться на телефон за рулем. Москвичам посоветовали заранее планировать маршруты.

