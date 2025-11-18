Температурный рекорд 85-летней давности побит в Москве

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Рекорд температуры для 18 ноября побит в Москве, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Только что превышен рекорд 1940 года в Москве, который составлял плюс 9,4 градуса. Сейчас температура достигла плюс 9,5 градуса, с 1879 года это самое теплое 18 ноября", – отметил собеседник агентства.

По его словам, температура продолжит повышаться. Однако он призвал иметь в виду, что к вечеру в городе произойдет резкое похолодание до 1 градуса, а при ветре образуется гололедица.

За прошедшие сутки в столице на опорной метеостанции ВДНХ выпало 12 миллиметров осадков – 23% месячной нормы. При этом в подмосковном Красногорске зафиксировали 25 миллиметров осадков, что составляет почти 50% всего ноябрьского объема небесной влаги. В течение 18 ноября ожидается еще 9–11 миллиметров осадков.

