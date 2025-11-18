Москвичей призвали пересесть на метро из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам следует использовать для поездок по городу метро из-за дождя и сильного ветра 18 ноября, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным департамента, в центре столицы возможны локальные ограничения движения. Кроме того, на трафик могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге. Водителей призвали быть внимательными за рулем и заранее планировать маршрут.

"Ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД 24/7 следят за движением в городе", – добавили в ведомстве.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что за прошедшие сутки в столичном регионе местами выпала половина месячной нормы осадков.

"За минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ выпало 12 миллиметров осадков или 23% месячной нормы. В Подмосковье больше всего дождей зафиксировано в Красногорске – 25 миллиметров, что составляет почти половину всего ноябрьского объема небесной влаги", – передает слова синоптика РИА Новости.

Специалист уточнил, что много осадков было в Луговой (15 миллиметров), Шаховской (17 миллиметров), Электростали (18 миллиметров) и Толстопальцеве (19 миллиметров). В течение 18 ноября выпадет еще 9–11 миллиметров осадков. Ближе к вечеру погода наладится.

В Москве 18 ноября ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом. Днем температура воздуха составит 8–10 градусов, а в Подмосковье – 7–12 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 6–11 метров в секунду, однако местами его порывы достигнут 17 метров в секунду.