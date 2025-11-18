Форма поиска по сайту

18 ноября, 06:12

Дождь с мокрым снегом и порывистый ветер ожидаются в Москве 18 ноября

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега ожидается в столице во вторник, 18 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 8 до 10 градусов тепла, по области – от 7 до 12 градусов.

Южный и западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 2 градусов, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.

Предстоящая зима в Москве в целом окажется теплее климатической нормы, ожидают синоптики. При этом погода зимой ожидается "нервная", так как резкие потепления будут чередоваться с резкими похолоданиями.

Столичные городские службы работают в усиленном режиме из-за непростых погодных условий. Аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов города дежурят круглосуточно.

"Атмосфера": дождь ожидается в Москве 18 ноября

