18 ноября, 11:35

Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре до 18:00

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный ветер обрушится на Москву до 18:00 18 ноября, рассказали в пресс-службе МЧС Москвы.

В ведомстве отметили, что ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Москвичам рекомендовали парковаться в безопасных местах и обходить рекламные щиты, а также шаткие конструкции. Кроме того, нужно быть внимательными при управлении автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости можно обратиться по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Помимо этого, в ночь на 19 ноября можно ожидать формирования гололедицы, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, снежных перспектив на ближайшие дни нет, но к ночи может опускаться небольшой снежок. Однако это будет мокрый снег, который не сформирует снежного покрова. Вся неделя будет преимущественно без осадков. Во второй половине погода будет определяться антициклоном с юга, из-за чего она будет достаточно комфортной.

"Ночью будет слегка подмораживать, а дневная температура ожидается слабоположительная. Но никаких неприятностей в виде проливных дождей и снегопадов не ожидается", – подчеркнула Позднякова.

Во вторник будет много дождей при высокой температуре, а ночью будет понижаться до слабоотрицательных значений, что приведет к формированию гололедицы. По словам синоптика, в предстоящие дни это будет единственный неприятный момент.

Ранее стало известно, что рекорд температуры для 18 ноября, который был поставлен в 1940 году – тогда он составлял 9,4 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд указал на то, что воздух прогрелся до 9,5 градуса, при этом столбик термометра продолжает повышаться.

обществопогодагород

