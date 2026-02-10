Форма поиска по сайту

10 февраля, 07:54

Политика
Захарова: Бербок назначили председателем ГА ООН, чтобы стереть память о нацистах

Захарова объяснила, почему Бербок избрали председателем ГА ООН

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН в прошлом году, чтобы стереть память о Великой Отечественной войне и о зверствах нацистов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Выбрали внучку вермахтовского офицера-нациста, полуграмотного, по словам немцев, политика из Германии председателем Генассамблеи ООН. Конечно, это сделали нарочно, чтобы забыть, затереть прошлое, продемонстрировать, что все это, включая 27 миллионов наших погибших сограждан, включая разрушенные города, включая Ленинград, Киев с Бабьем Яром и Сталинград, включая концлагеря и попытки геноцида Советского народа – в прошлом", – рассказала Захарова.

Тем не менее, добавила дипломат, недоброжелатели не учли, что в России в каждой семье имеется портрет фронтовика в альбоме или на книжной полке, и российский народ никогда этого не забудет.

В декабре Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление Дня памяти жертв геноцида советского народа. Памятной датой признано 19 апреля. В этот день в 1943 году был издан указ № 39, ставший первым правовым актом, который зафиксировал целенаправленную и масштабную политику нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированных территориях.

Кроме того, правительство РФ одобрило законопроект, расширяющий уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа нацистами и за оскорбление памяти жертв. Поправки коснутся статей УК о реабилитации нацизма и об осквернении воинских захоронений.

