10 февраля, 07:45

Политика

Посол РФ в США отметил интерес бизнеса двух стран к восстановлению прямого авиасообщения

Фото: depositphotos/Shebeko

Деловые круги РФ и США заинтересованы в том, чтобы между странами возобновились прямые авиаперелеты. Об этом заявил журналистам посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, выступая по случаю Дня дипломатического работника.

"Мы конкретно предлагаем восстановить в качестве первого шага прямое воздушное сообщение между нашими странами", – цитирует его ТАСС.

При этом пока продвижения по этому направлению нет, но дипломаты продолжают работать над данным вопросом, указал Дарчиев. По его словам, восстановление прямого авиасообщения должно стать первым шагом к нормализации торгово-экономических отношений России и США.

Ранее в Росавиации заявляли, что возобновление прямых рейсов между двумя странами возможно при условии снятия ряда ограничений с российских авиакомпаний. Если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний появятся более комфортные условия. Они будут быстрее добираться до Москвы, в то время как российским перевозчикам придется по-прежнему облетать Европу.

