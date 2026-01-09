Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 08:21

Транспорт

В Танзании оценили перспективы прямого авиасообщения с Россией

Фото: depositphotos/Shebeko

Гендиректор Совета по туризму Танзании Эфраим Балози Мафуру на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress сообщил РИА Новости, что диалог по поводу обеспечения прямого авиасообщения между РФ и Танзанией находится на финальном этапе.

По его словам, на данный момент стороны обсуждают технические вопросы, связанные с выполнением полетов. В частности, дискуссия ведется по поводу сборов за посадку самолетов, топлива и иных вещей.

"Правительства находятся в контакте, и скоро у нас будет обратная связь", – добавил гендиректор Совета по туризму Танзании.

При этом он напомнил, что у России и Танзании уже имеется опыт прямого чартерного сообщения.

В июне 2024 года страны подписали соглашение о воздушном сообщении, затрагивающее в том числе возможность прямых рейсов из Москвы в Дар-эс-Салам, Килиманджаро и на Занзибар.

Стороны договорились о взаимном применении национальных законов в отношении перевозчиков, сотрудничества в области обеспечения безопасности перелетов и авиационной безопасности по стандартам ИКАО. В документе зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков.

В МИД России заявили, что возобновление прямого авиасообщения с США давно назрело

Читайте также


транспорт

Главное

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика