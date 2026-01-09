В Танзании оценили перспективы прямого авиасообщения с Россией

Фото: depositphotos/Shebeko

Гендиректор Совета по туризму Танзании Эфраим Балози Мафуру на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress сообщил РИА Новости, что диалог по поводу обеспечения прямого авиасообщения между РФ и Танзанией находится на финальном этапе.

По его словам, на данный момент стороны обсуждают технические вопросы, связанные с выполнением полетов. В частности, дискуссия ведется по поводу сборов за посадку самолетов, топлива и иных вещей.

"Правительства находятся в контакте, и скоро у нас будет обратная связь", – добавил гендиректор Совета по туризму Танзании.

При этом он напомнил, что у России и Танзании уже имеется опыт прямого чартерного сообщения.

В июне 2024 года страны подписали соглашение о воздушном сообщении, затрагивающее в том числе возможность прямых рейсов из Москвы в Дар-эс-Салам, Килиманджаро и на Занзибар.

Стороны договорились о взаимном применении национальных законов в отношении перевозчиков, сотрудничества в области обеспечения безопасности перелетов и авиационной безопасности по стандартам ИКАО. В документе зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков.

