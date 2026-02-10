Министр обороны Японии высказался за проведение референдума о пересмотре Конституции

Фото: ТАСС/EPA/EUGENE HOSHIKO

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми высказался за проведение в стране референдума по вопросу изменений Конституции страны, в которой, в том числе, говорится об отказе Токио от создания армии и применения силы для решения международных споров. Об этом передает ТАСС.

"В нашей партии нет ни одного человека, который бы выступал против пересмотра Конституции", – сказал министр на на пресс-конференции в Токио.

Ранее японский премьер Санаэ Такаити высказывалась за пересмотр 9-й статьи Конституции, которая говорит, что Япония "на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения вооруженной силы как средства решения международных споров".

В частности, представители правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) хотят закрепить в этой статье статус нынешних Сил самообороны страны, существование которых сейчас вступает в противоречие с основным законом. Для изменения Конституции нужно согласие свыше двух третей депутатов обеих палат парламента и решение референдума, который никогда еще не проводился.

Условия для пересмотра основного закона страны создает крупная победа ЛДП на всеобщих выборах 8 февраля. Тогда правящая партия получила 224 места, а партнер ЛДП, партия "Общество обновления Японии", – еще 23 места. Вместе обе партии могут преодолеть порог, необходимый для преодоления вето верхней палаты и инициирования поправок в Конституцию.

