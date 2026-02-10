Форма поиска по сайту

10 февраля, 08:26

Общество

Заболеваемость ОРВИ выросла в России за неделю на 11,6%

Фото: depositphotos/IgorVetushko

Заболеваемость ОРВИ выросла в России за неделю на 11,6%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за первую неделю февраля в стране зарегистрировано 742 тысячи случаев заболеваний респираторными инфекциями. Показатель соответствует уровню начала октября 2025 года.

При этом число заболевших гриппом снизилось. На прошлой неделе зарегистрировано 7 тысяч случаев. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A (H3N2).

Кроме того, по итогам 6-й недели этого года в РФ было зарегистрировано 6 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией – это на 10,9% больше, чем неделей ранее.

Роспотребнадзор рекомендовал гражданам внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать меры профилактики: мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты.

До этого академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что эпидситуация по гриппу в стране оценивается как напряженная, но показатели заболеваемости не превышают средних многолетних значений. Обычно сезон гриппа завершается весной. Говоря о возможных всплесках, он связал их с возвращением студентов с каникул.

Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксирован в России

