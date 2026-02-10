Форма поиска по сайту

10 февраля, 09:03

Общество

В Москве проживают более 104 тысяч Валентин и почти 6 тысяч Валентинов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице проживают свыше 104 тысяч Валентин и почти 6 тысяч Валентинов. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе отделения Социального фонда России по Москве и области.

При этом самый взрослый Валентин уже достиг 103-летнего возраста, а самый младший – 5-летнего. Среди женщин самой старшей Валентине в феврале исполнилось 103 года, а самой юной – 5 лет.

В свою очередь, в Подмосковье живут почти 4 тысячи мужчин с именем Валентин, а также примерно 82 тысячи женщин с именем Валентина.

14 февраля отмечается День святого Валентина. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая предложила "перепрофилировать" праздник, уйдя от упоминания святого Валентина.

В качестве альтернативных названий она предложила "День любви" или "День плюшевой игрушки", что, по ее словам, добавит празднику нежности. При этом Буцкая напомнила о существовании в российском календаре другого праздника – Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля в память о святых Петре и Февронии.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в прошлом году самыми необычными именами в столице стали Дон и Горыня, а также Флора и История. Вместе с тем в 2025-м популярность имели имена Михаил, Александр и Лев, а также Анна, Мария и София.

Самыми популярными именами для новорожденных в России стали Михаил и София

