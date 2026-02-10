Трамп заявил о намерении заблокировать строительство моста между Канадой и США

Фото: depositphotos/actionsports

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет заблокировать проект строительства моста имени хоккеиста Горди Хоу, который будет находиться между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пост президента США в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, он не одобрит открытие этого моста до того момента, пока Штаты не получат полную компенсацию за все, что было представлено Канаде.

"И что также важно, пока Канада не будет относиться к США со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем", – добавил Трамп.

Он также указал, что США немедленно начнут переговоры. Кроме того, по словам американского лидера, страна должна владеть хотя бы половиной прав собственности на мост.

Глава Белого дома объяснил, что такие условия связаны с претензиями к Канаде. Трамп считает, что экс-президент США Барак Обама допустил ошибку, согласовав возведение данного объекта без использования американской стали.

Ранее Трамп предупредил Канаду о последствиях, если страна заключит торговую сделку с Китаем. Президент США предупредил, что в таком случае его страна сделает "что-то значительное". Американский лидер предположил, что Пекин может положить конец хоккею после заключения сделки с Оттавой.

Премьер Канады Марк Карни был в Китае с рабочим визитом в период с 14 по 17 января. Поездка главы правительства в эту страну состоялась впервые за 8 лет. Карни и председатель КНР Си Цзиньпин договорились укреплять торгово-экономическое партнерство и заключили соглашения по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.

