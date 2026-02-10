Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 08:25

Политика

Трамп заявил о намерении заблокировать строительство моста между Канадой и США

Фото: depositphotos/actionsports

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что хочет заблокировать проект строительства моста имени хоккеиста Горди Хоу, который будет находиться между канадской провинцией Онтарио и американским штатом Мичиган. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пост президента США в соцсети Truth Social.

По словам главы Белого дома, он не одобрит открытие этого моста до того момента, пока Штаты не получат полную компенсацию за все, что было представлено Канаде.

"И что также важно, пока Канада не будет относиться к США со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем", – добавил Трамп.

Он также указал, что США немедленно начнут переговоры. Кроме того, по словам американского лидера, страна должна владеть хотя бы половиной прав собственности на мост.

Глава Белого дома объяснил, что такие условия связаны с претензиями к Канаде. Трамп считает, что экс-президент США Барак Обама допустил ошибку, согласовав возведение данного объекта без использования американской стали.

Ранее Трамп предупредил Канаду о последствиях, если страна заключит торговую сделку с Китаем. Президент США предупредил, что в таком случае его страна сделает "что-то значительное". Американский лидер предположил, что Пекин может положить конец хоккею после заключения сделки с Оттавой.

Премьер Канады Марк Карни был в Китае с рабочим визитом в период с 14 по 17 января. Поездка главы правительства в эту страну состоялась впервые за 8 лет. Карни и председатель КНР Си Цзиньпин договорились укреплять торгово-экономическое партнерство и заключили соглашения по электромобилям, продукции сельского хозяйства и рыболовства.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика