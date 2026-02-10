Умер российский адвокат Генрих Падва

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Известный российский адвокат Генрих Падва умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале адвокат Максим Пашков.

Причины смерти правозащитника не уточняются.

Падва родился в Москве в 1931 году. Он окончил Московский юридический институт и исторический факультет Калининского педагогического института. Свою адвокатскую практику он начал в 1953 году в Калининской областной коллегии адвокатов.

С 1971 года Падва был членом Московской городской коллегии адвокатов (МГКА), а с 1985 года – членом ее президиума и директором НИИ адвокатуры при Московских коллегиях адвокатов.

В 1989 году он стал вице-президентом Союза адвокатов СССР, а в 2002 году – адвокатом Адвокатской палаты Москвы. Кроме того, Падва являлся одним из учредителей и управляющих партнеров адвокатского бюро "Падва и партнеры".

Среди известных клиентов адвоката числились бизнесмен Алишер Усманов, бывший министр обороны Анатолий Сердюков, криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, актер Владислав Галкин и другие.