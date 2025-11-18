Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы действует в Москве до 03:00 пятницы, 21 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Гололедно-изморозевое отложение. На дорогах местами ожидается гололедица", – говорится в сообщении синоптиков.

Кроме того, аналогичное предупреждение актуально для жителей и гостей Московской области.

Во вторник, 18 ноября, в столице был побит рекорд температуры. Воздух прогрелся до 9,5 градуса, отметка продолжила повышаться в течение дня. При этом ночью температура понизится до слабоотрицательных значений.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков рассказывал, что в России не ожидается аномально холодная зима. Однако температура воздуха будет ниже аналогичного периода прошлого года, когда в Москве после новогодних праздников снег быстро растаял.

По прогнозу Цыганкова, в большинстве регионов страны температура ожидается выше климатической нормы примерно на полградуса-градус. В некоторых субъектах возможны показатели чуть ниже нормы.

