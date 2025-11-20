Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ледяной дождь обрушится на Москву 24 ноября, заявил RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Там может получиться ситуация, когда все начнется со снега, потом часа за два будет ледяной дождь. И вторая половина дня – дождь и температура уже положительная. Осадки будут. Сильного ветра не будет", – рассказал синоптик.

Согласно прогнозу Шувалова, в предстоящие выходные, 22 и 23 ноября, могут быть небольшие осадки – в пределах 1–2 миллиметров. Атмосферное давление будет относительно высокое, а температура воздуха ночью окажется в пределах от 0 до минус 2 градусов, днем – от 0 до плюс 2 градусов.

Ранее сообщалось, что сильных снегопадов и похолодания в ближайшие 10 дней не будет в столичном регионе. На этой и в начале следующей недели температура окажется выше нормы примерно на 2 градуса, а 21 и 22 ноября – на 4 градуса. Ожидаются небольшие осадки.