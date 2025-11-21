12 новых пригородных маршрутов появится в Москве в декабре

В декабре в Москве появится 12 новых маршрутов, которые упростят поездки в Подмосковье. Например, от "Щукинской" можно будет быстро добраться до Рублево, от "Крылатского" – до ЖК "Гусарская Баллада", а от "Планерной" – до больницы № 119 в Новогорске.

Также откроются маршруты от "Беломорской" до госпиталя Минобороны, от "Сходненской" до МЦД Долгопрудная и от "Строгино" до ЖК "Новая Рига". Все маршруты будут обслуживать современные автобусы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.