Во всех поездах Сокольнической линии метро можно будет услышать нейроголос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 77 поездах Сокольнической линии метро до конца ноября объявления начнет озвучивать нейроголос. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Вице-мэр рассказал, что впервые нейроголос в поездах "Номерной", "Русич" и "Москва" начали тестировать в июле этого года. По его словам, благодаря технологии можно легко и быстро создавать объявления об изменениях в работе метро без участия дикторов. Также готовую запись можно менять – регулировать скорость произношения, корректировать интонацию. Пассажиры положительно оценили нововведение.

Сокольническую линию метро для тестирования выбрали потому, что здесь курсируют разные поезда, имеется большое количество пересадок, а также находится станция "Комсомольская", на которой объявляется наибольшее количество объектов.

Отмечается, что сейчас тональность объявлений незначительно меняется, а технология позволит сохранить один голос. При этом дикторы продолжают записывать аудиосообщения. Они активно участвуют в подготовке аудиоэкскурсий, озвучивают советы по безопасности.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до конца 2025 года Москва закупит 40 дополнительных вагонов для столичного метрополитена. К концу 2026 должен быть завершен процесс обновления подвижного состава Замоскворецкой линии. А в 2030 году число современных составов в столичном метро увеличится до более чем 90%.

