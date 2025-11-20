Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил в мессенджере MAX работников транспорта с профессиональным праздником.

Мэр назвал столичный транспорт одним из самых динамично развивающихся в мире. Он подчеркнул, что в последние годы в городе вдвое расширен рельсовый каркас, обновлен подвижной состав метро и наземного транспорта, создана эффективная система организации дорожного движения. Помимо этого, запущены речные маршруты электросудов и открыт первый Московский трамвайный диаметр.

"Сегодня 70% всех поездок в столице совершается на городском транспорте – один из лучших показателей в мире среди мегаполисов", – отметил Собянин.

Такие результаты градоначальник назвал достижением сплоченной команды, в которой более 200 тысяч высококлассных сотрудников. Их объединяет любовь к Москве и стремление делать передвижение по ней комфортнее, быстрее и безопаснее.

Собянин поблагодарил специалистов за труд и успешную реализацию проектов, за вклад в развитие города и повышение качества жизни москвичей, а также пожелал им здоровья, благополучия и успехов.

Ранее сообщалось, что в столице закончилась сборка нового поезда "Москва-2026". Первый состав проходит последний этап настройки внутренних систем. После завершения испытаний его передадут для тестирования в московское метро.