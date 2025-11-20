20 ноября, 08:34Мэр Москвы
Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поздравил в мессенджере MAX работников транспорта с профессиональным праздником.
Мэр назвал столичный транспорт одним из самых динамично развивающихся в мире. Он подчеркнул, что в последние годы в городе вдвое расширен рельсовый каркас, обновлен подвижной состав метро и наземного транспорта, создана эффективная система организации дорожного движения. Помимо этого, запущены речные маршруты электросудов и открыт первый Московский трамвайный диаметр.
"Сегодня 70% всех поездок в столице совершается на городском транспорте – один из лучших показателей в мире среди мегаполисов", – отметил Собянин.
Такие результаты градоначальник назвал достижением сплоченной команды, в которой более 200 тысяч высококлассных сотрудников. Их объединяет любовь к Москве и стремление делать передвижение по ней комфортнее, быстрее и безопаснее.
Собянин поблагодарил специалистов за труд и успешную реализацию проектов, за вклад в развитие города и повышение качества жизни москвичей, а также пожелал им здоровья, благополучия и успехов.
Ранее сообщалось, что в столице закончилась сборка нового поезда "Москва-2026". Первый состав проходит последний этап настройки внутренних систем. После завершения испытаний его передадут для тестирования в московское метро.
