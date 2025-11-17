Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на западе столицы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала 2025 года на западе столицы реализовали 57 проектов улучшения дорожного движения, многие из которых были инициированы самими москвичами. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Например, на Малой Очаковской улице около дома 4 сделали новый пешеходный переход. Теперь жители могут безопасно добираться до станции метро "Озерная", а также жилых домов, детского сада и спортплощадки.

Мэр отметил, что дополнительный переход появился на Давыдковской улице вблизи дома 7. В результате семьям с детьми стало удобнее добираться до корпусов № 1 и 4, школы № 1248. Кроме того, ближе стали остановки автобусов и Давыдковский сад.

Новый переход оборудовали и по адресу дублер Боровского шоссе, напротив дома 2, корпуса 2, по улице Чоботовской. Благодаря этому местные жители быстрее добираются до остановки "Новопеределкинская улица".

По словам мэра, на внутрирайонных дорогах по 6 адресам сделали новые островки безопасности. В частности, один из них появился на улице Красных Зорь. Он облегчил горожанам путь к остановочным павильонам. Другой островок находится на улице Шолохова рядом с домом 30. Теперь москвичи могут безопасно переходить дорогу, чтобы добираться до школы № 1238 и автобусных остановок.

Новую разметку нанесли также на улице Светланова – вблизи дома 29, корпуса 1, по Ломоносовскому проспекту. Это упростило гражданам путь от жилого микрорайона до парка.

Еще одна серия проектов была связана с изменением скоростного режима ради безопасности жителей, отметил градоначальник. В связи с этим на Оршанской улице от улицы Академика Павлова до Проектируемого проезда № 2185 максимально разрешенную скорость снизили с 60 до 30 километров в час. Скорость движения изменилась и на улицах Маршала Сергеева и Олеко Дундича от улицы Минской до Барклая, где находятся крупные образовательные и культурные объекты.

В этом году в Западном административном округе появились две новые выделенные полосы, по которым организовали движение 11 маршрутов общественного транспорта. Одна из них протяженностью 1 километр заработала на улице Толбухина от Северо-Западной хорды (СЗХ) до Можайского шоссе.

Более того, на СЗХ обустроили "выделенку" для автобусов и электробусов от улицы Боженко до Толбухина. Теперь пассажиры могут быстрее передвигаться внутри округа, а также добираться в соседние.

Еще на 12 участках дорог за счет переразметки были добавлены новые полосы для машин, уточнил Собянин. В частности, благодаря этому на Кутузовском проспекте от Третьего транспортного кольца (ТТК) до проспекта Багратиона увеличилась пропускная способность. После увеличения полос с 5 до 6 время в пути для москвичей сократилось на 15–20%.

Дополнительные полосы обустроили и на улице Генерала Ермолова от Кутузовского проспекта до пересечения с улицей Неверовского, а также на съезде с Минской улицы на Мосфильмовскую и на площади Ромена Роллана. В результате пропускная способность участков выросла почти в 1,5 раза, что позволяет автомобилистам экономить в пути 5–10 минут.

Помимо этого, "вафельную" разметку нанесли на трех сложных перекрестках с плотным движением машин – пересечении Боровского шоссе и улицы Богданова, улицы Лобачевского и Большой Очаковской, Боровского шоссе и улицы Производственной. Таким способом дорожные кураторы решают главную проблему – образование так называемой блокировки.

В настоящее время в Москве действуют более 400 перекрестков с "вафельной" разметкой. Благодаря этому движение становится на 15–20% быстрее.

Как указал мэр, пользу приносит и организация кругового движения у дома 1 на Мичуринском проспекте. За счет нововведения там в 4 раза снизилось число ДТП.

Проекты дорожных кураторов помогают создавать дополнительные бесплатные парковочные места. В частности, на Малой Очаковской улице обустроили 135 мест, еще 60 сделали на Сколковском шоссе от Можайского шоссе до Проектируемого проезда № 6330, добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что проект соединения улиц Валаамской и Академика Королева выполнен на 40%. Его реализация позволит обеспечить прямую транспортную связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра (МСД) и СЗХ. Работы завершат в 2026 году.