В столице завершена сборка нового поезда "Москва-2026"

Фото: mosmetro.ru

В столице завершили сборку нового поезда "Москва-2026". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Создание стартовало на предприятии "Метровагонмаш" (входит в АО "ТМХ") в октябре. В настоящее время первый состав проходит финальный этап настройки внутренних систем. После завершения всех испытаний поезд будет передан для тестирования в московское метро.

На сегодняшний день на заводе завершены сборка рамы, боковин и крыши вагона, а также сварка кузова. Вместе с тем специалисты проверили герметичность вагона, покрасили кузов, установили оборудование, включая подвагонное, и приступили к финишной сборке салона.

Новая модификация отличается от "Москвы-2024" рядом изменений. Например, дизайн фар стал более вытянутым, что позволило сделать их продолжением световой ленты на передней части состава. Изменился и блок связи "пассажир-машинист", были внедрены улучшения для маломобильных пассажиров. Сиденья стали удобнее благодаря отсутствию металлических стыков, а количество воздуховодов в потолке увеличилось.

При этом были сохранены все ключевые преимущества поезда, среди которых широкие двери и межвагонные переходы, современные системы климат-контроля, адаптивное освещение, а также большое количество USB и Type-C зарядок и другие удобства.

Как дополнил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в настоящее время Дептранс занимается выполнением поручения Сергея Собянина по обновлению подвижного состава столичного метрополитена.

На данный момент около 79% поездов в подземке относятся к новому поколению, подчеркнул вице-мэр, добавив, что уже к концу 2026 года планируется полностью обновить парк поездов Замоскворецкой линии.

"Важно отметить, что современные составы изготавливают из отечественных комплектующих. В 2026–2027 годах парк подвижного состава метро пополнят более 700 новых вагонов", – обратил внимание Ликсутов.

Собянин подписал постановление о закупке более 700 вагонов "Москва-2026" в 2026–2027 годах в начале октября. Сначала они появятся на Троицкой и Замоскворецкой линиях метро, позже смогут выйти и на другие линии.

Составы будут обслуживать по контракту жизненного цикла – в течение 30 лет компания-производитель будет полностью отвечать за техническое состояние поездов и их готовность к выходу на линию.