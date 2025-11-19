Около 50% пассажиров предпочтут железную дорогу после открытия ВСМ Москва – Петербург

Форма поиска по сайту

19 ноября, 22:30

Около 50% авиапассажиров предпочтут железную дорогу после открытия высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, сообщил вице-премьер Виталий Савельев в ходе выступления на форуме "Транспортная неделя". Он отметил, что потребность в авиации все равно сохранится.

Перевозить пассажиров будут новые составы. В одном из восьми вагонов планируют разместить детскую игровую зону, в другом – бистро. В создании первого высокоскоростного поезда участвуют больше 20 регионов России. Испытания состава начнутся в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина ЕфимцеваКристина Шашкова

