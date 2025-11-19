Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 22:15

Город

Работы по обновлению Волгоградского проспекта завершились в Москве

Работы по обновлению Волгоградского проспекта завершились в Москве

Детский театр "Домисолька" в Москве отметил 35-летний юбилей

Массовая авария произошла на улице Бехтерева в Москве

Температура в Москве опустилась на 10 градусов за сутки

"Новости дня": благоустройство Волгоградского проспекта завершилось в Москве

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮЗАО

Более 120 тыс человек посетили столичный кластер "Ломоносов" в прошлом году

Специалисты приступили к первому этапу реставрационных работ Правильной палаты в Москве

Ночные заморозки ожидаются в Москве 20 ноября

Робопес прокатил на себе ребенка на "Транспортной неделе" в Москве

В Москве завершилось масштабное благоустройство Волгоградского проспекта. На магистрали появился новый прочный разделитель, полностью заменено дорожное покрытие и установлены современные системы освещения.

Работы протяженностью 12,5 километра от Садового кольца до МКАД выполнили за полгода. Всего в этом году в столице благоустроили свыше 700 улиц, включая другие вылетные магистрали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоЕкатерина ЕфимцеваАнна Макарова

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика