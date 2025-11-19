Работы по обновлению Волгоградского проспекта завершились в Москве

В Москве завершилось масштабное благоустройство Волгоградского проспекта. На магистрали появился новый прочный разделитель, полностью заменено дорожное покрытие и установлены современные системы освещения.

Работы протяженностью 12,5 километра от Садового кольца до МКАД выполнили за полгода. Всего в этом году в столице благоустроили свыше 700 улиц, включая другие вылетные магистрали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.