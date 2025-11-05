Форма поиска по сайту

05 ноября, 21:00

Экономика

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮАО

"Торги Москвы": продажа помещений в ЮАО

Южный административный округ Москвы демонстрирует динамичное развитие сегмента коммерческой недвижимости, предлагая уникальные возможности для бизнеса. Высокая транспортная доступность и растущая деловая активность превратили округ в привлекательную инвестиционную площадку.

Какие объекты, расположенные в ЮАО, можно купить на городских торгах и насколько инвесторы довольны своими приобретениями на открытых аукционах? Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.

