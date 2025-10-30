Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 14:30

Экономика

"Деньги 24": уровень одобрения микрозаймов в России упал до минимума

"Деньги 24": уровень одобрения микрозаймов в России упал до минимума

"Деньги 24": в РФ планируют урегулировать рынок рассрочки при сделках с жильем

"Деньги 24": эксперт рассказал, что подорожало в России за неделю

Новости мира: Си Цзиньпин и Трамп провели переговоры в южнокорейском Пусане

Минцифры РФ предложило оформлять кредиты через цифровой профиль

Число работников в области промышленности в Москве может превысить 800 тыс к 2030 году

"Деньги 24": россияне стали чаще использовать рассрочку при онлайн-покупках

"Деньги 24": цифровой рубль запустят в России 1 сентября 2026 года

"Деньги 24": стоимость почти 60% новостроек Москвы составила более 15 млн руб

Собянин: Черкизовский мясоперерабатывающий завод получил статус промкосплекса

Уровень одобрения микрозаймов в России упал до минимума за три года. Как отмечает экономический обозреватель Евгений Беляков, микрофинансовые организации с большим желанием выдают деньги повторным клиентам, а не новым. Причиной для этого становится возможность просчитать риски.

Центральный банк РФ постепенно ужесточает регулирование отрасли. Ставки по микрозаймам ограничены до 0,9% в сутки при максимальной переплате в 100%, а также действует запрет на выдачу займов под залог жилья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваЕвгений Беляков

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика