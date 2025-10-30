"Деньги 24": уровень одобрения микрозаймов в России упал до минимума

Уровень одобрения микрозаймов в России упал до минимума за три года. Как отмечает экономический обозреватель Евгений Беляков, микрофинансовые организации с большим желанием выдают деньги повторным клиентам, а не новым. Причиной для этого становится возможность просчитать риски.

Центральный банк РФ постепенно ужесточает регулирование отрасли. Ставки по микрозаймам ограничены до 0,9% в сутки при максимальной переплате в 100%, а также действует запрет на выдачу займов под залог жилья. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.