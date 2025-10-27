Минцифры напомнило о необходимости сократить число своих сим-карт до 1 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Россиянам необходимо снизить число своих сим-карт до 20 штук до 1 ноября. В ином случае операторы остановят обслуживание по всем оформленным на абонента номерам, предупредило Минцифры РФ в своем канале в MAX.

"Речь идет как о личных сим-картах, так и о корпоративных", – уточнило ведомство.

Министерство отметило, что цель нововведения заключается в противодействии нелегальному обороту сим-карт и телефонному мошенничеству. Ведомство пояснило, что аферисты часто оформляют номера на подставных лиц.

"Уточнить, сколько абонентских номеров оформлено на ваше имя, можно на "Госуслугах" при помощи сервиса "SIM-карты" или в службе поддержки, в личном кабинете мобильного оператора или в его офисе", – говорится в сообщении.

Россияне могут расторгнуть неактуальный договор связи через оператора в салоне связи или на "Госуслугах". Процедура займет несколько дней.

Ранее сообщалось, что с сентября российских операторов обязали передавать данные об инициаторе исходящих вызовов, если они осуществляются юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (ИП). Эти сведения отображаются прямо на экранах мобильных телефонов.

При входящем звонке абонент увидит наименование компании или ИП, либо их коммерческое обозначение. Также будет указана категория вызова – "Банк", "Реклама", "Недвижимость", "Услуги связи".

