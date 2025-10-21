Первое уголовное дело о передаче абонентских номеров возбуждено в Москве

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Москве возбуждено первое уголовное дело по статье о передаче абонентских номеров, которая вступила в силу с 1 сентября. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, знакомый жителя Химок предложил последнему заработать. Для этого нужно было приходить в офисы операторов связи и заключать с ними договоры, используя поддельные доверенности от имени разных юридических лиц. При этом приятель злоумышленника проинструктировал мужчину, как нужно действовать в случае, если сотрудники компаний не захотят оформлять сим-карты.

Полученные абонентские номера житель Химок передавал третьим лицам. За каждый договор ему должны были платить 9 тысяч рублей. В результате мужчина был задержан. Во время обыска у него изъяли смартфоны, сим-карты, документы и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

В настоящее время выявляются все эпизоды противоправной деятельности злоумышленника и личности его соучастников.

Ранее Минцифры России зафиксировало 56 человек, на которых оформлено 1,2 миллиона активных сим-карт. Глава ведомства Максут Шадаев призывал правоохранителей обратить на это внимание. Он предположил, что устройства могут использоваться в какой-то деятельности.

