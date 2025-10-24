Форма поиска по сайту

24 октября, 15:30

Экономика

"Деньги 24": стоимость кофе в России достигла исторического максимума

"Деньги 24": стоимость кофе в России достигла исторического максимума

Стоимость кофе сорта арабика достигла исторического максимума из-за сокращения поставок, вызванного засухой в Бразилии и торговыми ограничениями со стороны США, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. По его данным, с начала года цены на арабику выросли на 35%.

Эксперт отметил, что, несмотря на то что доля кофейных зерен в стоимости чашки капучино составляет лишь 11%, рост цен на сырье все равно влияет на конечную цену напитка из-за высоких расходов кофеен на аренду помещений и зарплаты. Он добавил, что дальнейший рост цен может снизить спрос, что в конечном счете стабилизирует рынок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Деньги 24
экономикавидеоРоман КарловНаталия ШкодаЕвгений Беляков

