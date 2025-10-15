SeeNews: Вучич предлагал России купить ее долю в NIS

Фото: ТАСС/AP/Heinz-Peter Bader

Сербский президент Александр Вучич предлагал России купить ее долю в "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). Об этом сообщает агентство SeeNews.

По данным СМИ, Белград предлагал приобрести часть нефтегазовой компании, которая находится под санкциями США. При этом такое предложение поступило якобы от самого Вучича, а после стабилизации геополитической ситуации Россия получила бы долю обратно.

Ранее сербский президент выразил разочарование из-за сроков договора по российском газу. По его словам, Белград рассчитывал на продление контракта с Москвой как минимум до мая 2026 года, однако поставки удалось согласовать только до конца 2025 года, что является "плохим сигналом".

Вучич также напомнил, что встречался с Владимиром Путиным, который якобы обещал заключить новый договор в кратчайшие сроки. Сербский лидер уточнил, что подобный шаг со стороны России можно рассматривать как угрозу перекрыть газ 31 декабря, если Белград решит национализировать NIS.

